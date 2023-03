Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei gezielten Schlägen auf das Festbierfass hat Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) am Wochenende die Oggersheimer Kerwe eröffnet. Im Einklang dazu ertönte die Rathausglocke. Seit 1784 gibt es das Fest. Es ist durch Verzicht auf Flohmarkt und Umzug kleiner ausgefallen. Gefeiert wird am Hans-Warsch-Platz und in der Schillerstraße.

Noch vor der offiziellen Eröffnung spielte die Kolping Musikkapelle vorm Rathaus auf. Andreas Unger von der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine erinnerte bei seiner Begrüßung