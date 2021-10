Weil ein 13-Jähriger eine Halskette trug, ist der Junge nach Polizeiangaben am Montag von einem 16-Jährigen abgepasst und ins Gesicht geschlagen worden. Der 13-Jährige war gegen 16.10 Uhr im Bereich der Gabriele-Münter-Straße in Rheingönheim auf der Kerwe unterwegs und traf dort auf den 16-Jährigen. Dieser forderte unmittelbar die Herausgabe der Halskette. Der 13-Jährige widersetzte sich aber der Aufforderung. Daraufhin schlug der 16-Jährige dem jüngeren Jungen ins Gesicht und ließ dann von ihm ab. Als die Polizei erschien, kam der 16-Jährige zufällig zum Ort des Geschehens zurück. Beim Erblicken der Polizei versuchte er noch wegzurennen. Die Polizei war aber schneller und stellte den Jugendlichen. Er wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.