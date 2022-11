Die Kritik an der Stadtverwaltung wegen der Auflagen und Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen wie Kerwe-Umzüge reißt in den Stadtteilen nicht ab.

Die CDU im Ortsbeirat Oggersheim hatte zum Genehmigungsverfahren bei Veranstaltungen bei der Verwaltung nachgehakt. „Wir sind gebrannte Kinder in Sachen Straßenfeste“, sagte Ortsbeirat Andreas Unger, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) ist. Er verwies auf den abgesagten Fasnachtsumzug in Oppau oder den ausgefallenen Kerwe-Umzug in Maudach. „In keiner anderen Stadt und Kommune wird das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz so extrem ausgelegt, wie in Ludwigshafen“, meinte er und befürchtet deshalb Frust und Rückzug bei ehrenamtlich Aktiven sowie das Aus für Traditionsveranstaltungen. Unger: „Es gibt dann eben keine Straßenfeste und Umzüge mehr.“

Als Beispiel verwies er auf die letzte Oggersheimer Kerwe: „Dafür musste ich selbst an meinem eigenen Computer einen Straßensperrungsplan erstellen. Das ist ganz klar eine hoheitliche Aufgabe der Verwaltung“, schimpfte er. Und dann müsse auch noch er als Einzelperson für die gesamte Veranstaltung haften. Hilfe aus der Koordinierungsstelle, auf die von der Stadt bei Anfragen verwiesen werde, hätten weder er noch seine Arge-Kollegen in anderen Vororten bislang erlebt, berichtete er. In anderen Kommunen gebe es für Veranstaltungen mit weniger als 5000 Teilnehmern eine Handhabe, die deutlich lockerer sei als die Vorgaben in Ludwigshafen. „Deshalb haben wir diese Anfrage gestellt, um von politischer Seite her Druck aufzubauen.“ Von der Arge her werde Druck vonseiten des Ehrenamts aufgebaut, sagte Unger. Er fand es bezeichnend, dass die Verwaltung die CDU-Anfrage unbeantwortet ließ.

Die Stadt hat Kritik von Vereinen und Ortspolitikern schon mehrfach als unbegründet zurückgewiesen. Es gebe keine unverhältnismäßig hohen Auflagen, es herrsche aber durch die neue Gesetzeslage viel Unwissenheit bei Betroffenen.