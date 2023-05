Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Torhüter Kevin Kerth (24) von Bezirksligisten SG Edigheim hatte einen weniger schönen Sonntag. Mit seinem Team verlor er mit 1:10 gegen TuS Knittelsheim. Im Interview spricht der Schlussmann über die Partie, die Bezirksliga und die Ziele mit der SG.

Herr Kerth, haben Sie zuvor jemals zehn Gegentore in einer Partie bekommen und wie fühlt sich das an?

Auf jeden Fall. Das ist aber tatsächlich schon länger her, irgendwann