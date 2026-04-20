87 Veranstaltungen, 44 Veranstalter: Am 22. April startet die Online-Anmeldung fürs Kinderzukunftsdiplom in Ludwigshafen. Was angeboten wird.

Das Kinderzukunftsdiplom geht mit 87 Veranstaltungen an den Start. Die Online-Anmeldung wird am Mittwoch, 22. April, auf kinderzukunftsdiplom.de freigeschaltet. Zurzeit verteilt das Team der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen nach eigenen Angaben 8000 Programmhefte an Schulen und öffentliche Einrichtungen. Angeboten werden Aktionen für Acht- bis Zwölfjährige.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 7. Mai, der Internationale Bauorden mit „Baue Häuser in Miniatur“ und der ESV Ludwigshafen mit „Akrobatischer Tanz“. Ende September ist mit „Kinderspiele der 50er Jahre“ vom Stadtmuseum und „Deine Mini-Studiosendung“ vom „Media:Turm“ Schluss. „Unser Kernthema ist Nachhaltigkeit“, erklärt Projektleiterin Larysa Ludchenko. Neu sind unter anderem die Eulen mit „Handball-Helden für morgen“, Unicef mit „Mein Recht auf Wasser“, der Tierschutzverein mit dem „Kaninchenführerschein“, der Gesundheitscampus des Klinikums mit „Superhelden der Sauberkeit“ sowie die BASF mit einem Theater-Workshop auf der Grundlage des neuen Ludwigshafener Wimmelbuchs. „2026 haben wir 44 Veranstalter dafür gewonnen, beim Kinderzukunftsdiplom mitzumachen.“

Wer mindestens vier Stempel sammelt, wird im Herbst zur Diplomfeier eingeladen. „Wir bitten alle Eltern, keine Anmeldungen zu hamstern. Unser Wunsch ist es, alle interessierten Kinder unterzubringen und möglichst vielen die Chance auf ein Diplom zu geben“, sagt Ludchenko. Es gebe Wartelisten. Kinder sollten abgemeldet werden, wenn sie doch nicht teilnehmen. 2009 war das erste Kinderzukunftsdiplom mit 30 Veranstaltungen gestartet, seitdem nahmen mehrere tausend Kinder teil.