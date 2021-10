Weil sich aufmerksame Zeugen das Kennzeichen eines Unfallverursachers gemerkt haben, konnte am Wochenende eine Unfallflucht in Süd aufgeklärt werden. Am Sonntag um 3.50 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Autofahrer in der Roonstraße ein geparktes Auto beschädigte und davon fuhr. Die Polizei konnte den 23-Jährigen zu Hause antreffen und frische Unfallschäden am Auto des Mannes finden. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei teilt mit: Dank der Zeugen dürfte der Halter des beschädigten Autos nicht auf dem Schaden in Höhe von 8000 Euro sitzen bleiben.