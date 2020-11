Dank eines Handyfotos ist ein Unfallfahrer ermittelt worden, der am Mittwochnachmittag mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dann geflüchtet war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall um 16.53 Uhr an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-/Ludwigstraße. Der 31-jährige Fahrer eines blauen Pritschenwagens missachtete die Vorfahrt der Straßenbahn und es kam zur Kollision. Der Pritschenwagen war danach noch fahrbereit und der 31-Jährige flüchtete in Richtung Heinigstraße. Da ein Zeuge das Kennzeichen des Fahrzeugs fotografiert hatte, konnte der Fahrer rasch ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Bei der Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.