Mit einem Einsatz von 16,10 Euro hat ein Lottospieler aus dem Raum Ludwigshafen Anfang Mai exakt 1.477.777 Euro gewonnen. Das teilt die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH mit. Da der Tippschein ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben wurde, musste sich der Inhaber der Spielquittung bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um seinen Gewinnanspruch geltend zu machen. Laut Lotto ist der neue Millionär von Beruf Kellner. Er spiele seit fünf Jahren Lotto am Samstag und am Mittwoch mit den immer gleichen Zahlen, die teils zufällig gewählt sind und sich teils aus Geburtstagsdaten seiner Familie zusammensetzen. Über den Moment, als er realisierte, dass er im Spiel 77 knapp 1,5 Millionen Euro gewonnen hat, soll er gesagt haben: „Ich habe laut aufgeschrien und konnte es nicht glauben. So etwas können Sie sich nicht vorstellen. Das ist schon eine Summe, mit der mal erst einmal fertig werden muss.“ Als er es seiner Familie erzählte, dachte die zunächst an einen Streich aus dem TV-Format „Verstehen Sie Spaß?“. Die Nächte nach dem Gewinn habe er unruhig verbracht und sich viele Gedanken gemacht, berichtet Lotto weiter. Auch als er bei der Lotto-Zentrale anrief, um sich zu vergewissern, ob der Gewinn auch tatsächlich angefallen ist, habe er noch gezweifelt – bis endlich das Geld auf dem Konto war. Laut Lotto Rheinland-Pfalz ist der Mann bereits der fünfte Lotto-Millionär im Bundesland in diesem Jahr.