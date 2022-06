Die Feuerwehr Luwigshafen ist Mittwochnacht gegen 3 Uhr zu einem Kellerbrand in die Ebernburgstraße gerufen worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle sei grauer Rauch sichtbar durch die Kellerfenster nach außen gedrungen, die Bewohner des Hauses hätten sich schon im Freien befunden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Trupps seien im Innenangriff eingesetzt worden, die Verrauchung wurde mittels maschineller Belüftung beseitigt. Um die Bewohner habe sich vorsorglich der Rettungsdienst gekümmert. Laut Polizei ist das Haus in der Ebernburgstraße zur Zeit nicht mehr bewohnbar, Nachbarn würden die Bewohner derzeit beherbergen. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen, die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.