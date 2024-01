Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstadt (Raschigstraße ) rückte die Feuerwehr laut Polizei am Samstag gegen 4.45 Uhr aus. Alle Bewohner konnten sich über den Treppenraum in Sicherheit bringen. Mit einem Handfeuerlöscher wurde der Brand erfolgreich bekämpft. Über einen Aufzugschacht war eine Wohnung im Dachgeschoss stark verraucht. Sie wurde maschinell belüftet. Es gab keine Verletzten. Der Elektroverteiler und die Wasserversorgung des Hauses wurden durch den Brand beschädigt. Das Haus war am Wochenende ohne Energieversorgung und somit unbewohnbar. Die sechs Bewohner kümmerten sich selbst um eine Ersatzunterkunft. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.