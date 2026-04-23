[Aktualisiert, 23. April 2026, 18.24 Uhr] Der Keller eines Wohnhauses im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am Donnerstag in Brand geraten. Die Stadt Mannheim (Feuerwehr und Katastrophenschutz) berichtete, dass das Feuer in der Neuhofer Straße 48 um 18.06 Uhr gelöscht war, aber noch Nachlöscharbeiten erfolgen. Außerdem muss der Keller noch belüftet werden.

Weitere Informationen zur Ursache und dem Ausmaß des Brandes liegen laut Polizei noch nicht vor. Da die Einsatzfahrzeuge teilweise auf der Relaisstraße stehen, kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.