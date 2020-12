An Weihnachten wird es wieder keinen Schnee in Ludwigshafen geben. Laut Wettervorhersage von Klima-Palatina wird Heiligabend ein trüber Tag mit Regenfällen bei Höchstwerten von rund 10 Grad. An den Feiertagen wird es zwar kälter, doch tagsüber ist weiterhin mit Plusgraden zu rechnen. Immerhin bleibt es dann trocken. Ausgiebigen Schneefall und weiße Weihnachten gab es zuletzt im Dezember 2010 – also vor zehn Jahren.