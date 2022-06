Die Chancen dafür, dass es in naher Zukunft eine Waldkita in Ludwigshafen geben könnte, stehen schlecht. Denn nach Ansicht der Verwaltung sind die Auflagen dafür ebenso hoch wie für eine normale Kita.

„Die Errichtung einer Waldkita dauert mindestens genauso lange wie die einer Regelkita.“ Zu dieser Einschätzung kommt die Stadtverwaltung in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag. Die FWG hatte im Mai gefordert, dass geeignete Standorte für die Errichtung einer Waldkita geprüft werden sollten. Denn in der Stadt fehlen mehr als 2000 Kita-Plätze.

Die von der FWG vorgeschlagenen Standorte „Maudacher Bruch“ und „Parkinsel“ hält die Verwaltung für ungeeignet. Da Ludwigshafen bisher noch keine Erfahrungen mit Waldkitas gesammelt hat, stuft die Verwaltung den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung eines solchen Projekts auf mehrere Jahre ein.

Für Eltern besonders schwierig

Auch eine Anbindung einer Waldkita an eine Regelkita bringe keine zusätzlichen Plätze, da dann die Regelkita als Unterkunft bei „Schlecht-Wetter-Tagen“ diene und die entsprechenden Räumlichkeiten vorgehalten werden müssten, begründet die Verwaltung ihre Ablehnung. Die Personalgewinnung, insbesondere für Vertretungskräfte, nennt die Verwaltung schwierig. Besonders schwierig für Eltern sei die bei Personalausfällen ohne Vertretungskräfte zwingend erforderliche Schließung der Waldkita.

Auch dass in der Waldkita Kinder möglichst erst ab Vollendung des dritten Lebensjahrs betreut werden sollen, sieht die Verwaltung kritisch. Herausfordernd werde für den Betrieb auch die notwendige dauerhafte Einbringung der Eltern.