Eine Überwachung des Berliner Platzes mit Videokameras wird es nicht geben. Der Stadtrat hat am Montag einen entsprechenden Antrag der Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ mit großer Mehrheit abgelehnt. Die aus der AfD hervorgegangenne Zweierfraktion hatte ein ähnliches Überwachungssystem wie in Mannheim gefordert, wo in einem Pilotprojekt eine Software Kamerabilder auswertet. Ludwigshafens Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) meinte, dass es in Ludwigshafen dazu keine Veranlassung gebe und verwies auf die Kosten von 1,6 Millionen Euro in Mannheim. „Ich bin nicht kategorisch gegen eine Videoüberwachung am Berliner Platz. Aber momentan wäre dies nicht begründbar. Die Vorkommnisse dort reichen nicht dafür aus“, sagte Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Antragsteller Hans-Joachim Spieß räumte ein, dass die Lage am Berliner Platz wegen Corona aktuell wohl eine Überwachung nicht rechtfertige, aber mittelfristig solle man dies noch einmal prüfen.