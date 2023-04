Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Paulus“ ist ein harter Brocken. Nicht für den Beethovenchor. Die von Tristan Meister geleitete Aufführung im Konzertsaal des Pfalzbaus wurde zum umjubelten Erfolg.

Mendelssohns Jugendwerk war von Anfang an ein Erfolgsstück. An der Uraufführung Pfingsten 1836 in Düsseldorf beteiligten sich 356 Choristen und ein Orchester von 172 Musikern. Heute