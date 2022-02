Nachdem am Montag im Stadtrat eine Zweidrittel-Mehrheit für eine von der Verwaltung vorgeschlagene Redezeitbegrenzung verfehlt worden ist, kritisiert die CDU: „Verlierer ist die Demokratie.“

„Die Debatte hat durch ihre lange Dauer selbst bereits das Problem aufgezeigt. Von Selbstbegrenzung oder gar Disziplin keine Rede“, kommentiert CDU-Fraktionschef Peter Uebel im Nachgang die aktuelle Diskussion. Diese Selbstdisziplin werde schon seit zwei Jahren in den Fraktionsvorsitzendenrunden eingefordert. „Und es hat nicht funktioniert“, ärgert sich Uebel. Der Sache diene das nicht. Im Gegenteil: „Eine hohe Quantität der Redebeiträge trägt nicht zu einer besseren Qualität bei. Es ging nicht darum, Wortmeldungen zu unterbinden. Ziel der Vorlage war es, das demokratische Verhältnis, das durch Wahlen vom Wähler bestimmt wird, in Redeanteilen widerzuspiegeln. Daran können wir nichts Undemokratisches erkennen. Im Bundestag oder in den Landtagen wird so verfahren“, so Uebel weiter.

„Macht sehr nachdenklich“

Die Vorlage sei im Hauptausschuss mit großer Mehrheit – 14 Ja-, zwei Nein-Stimmen – zur Beschlussempfehlung an den Stadtrat weitergeleitet worden. „Das jetzt geänderte Abstimmungsverhalten hat das Vorhaben gekippt. Obwohl auch im Stadtrat die große Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung für eine Änderung der Geschäftsordnung stimmte, hat es nicht gereicht. Sehr schade“, bilanziert Uebel. Verlierer sei am Ende die Demokratie.

„Die Bürger schauen sich die endlosen Debatten nicht an, die Stadträte sind durch die Sitzungen zeitlich stark belastet. Und auch die Mitarbeiter der Verwaltung, die oftmals stundenlang auf den Aufruf des sie betreffenden Tagesordnungspunkts warten müssen, sind Leidtragende. Dieses Demokratieverständnis macht schon sehr nachdenklich“, so Uebel.

