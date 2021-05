Die einzige Postfiliale in Ruchheim ist seit Donnerstag geschlossen. Das hat Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) mitgeteilt, der davon selbst erst einige Tage zuvor überraschend erfahren hatte. Es habe zwar im vergangenen Jahr bereits Gerüchte in diese Richtung gegeben, die dann aber als erledigt galten. Nun sei der Mietvertrag für die Räume in der Fußgönheimer Straße vom Vermieter gekündigt worden, sagt Schmidt und ergänzt: „Für alle Ruchheimer, besonders für ältere und immobile Menschen, bot die Ruchheimer Filiale eine wichtige Anlaufstelle.“ Als Ausweichmöglichkeit verweise die Post auf die Filiale in Fußgönheim, was laut Schmidt „suboptimal“ ist. Es fehle eine direkte Busanbindung dort hin. Gerade für ältere Menschen sei das keine Alternative. Der Ortsvorsteher kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass es wieder eine Postfiliale in Ruchheim gibt. „Die ersten Gespräche mit den zuständigen Stellen wurden bereits geführt“, sagt er.