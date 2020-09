Oppau erhält bis auf weiteres keine Nextbike-Station für Leihfahrräder an der Endhaltestelle Oppau. Das hat der Ortsbeirat Oppau bei seiner jüngsten Sitzung erfahren. Lediglich eine Leihstation, an der die Räder entliehen und dann auch wieder abgegeben werden müssen, widerspräche dem Zweck eines öffentlichen Vermietsystems, informierte die Verwaltung. Weil die städtische Zuzahlung bis zu 6000 Euro je zusätzlicher Leihstation betrage, seien aktuell keine Fahrradmietstationen in den nördlichen Stadtteilen geplant.