Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben weiter fest im Griff. Trotz erster Lockerungen schauen viele Unternehmer nach wie vor in die Röhre. Freizeitbetriebe wie das Kletterzentrum und der Leuchtfeuerhof fürchten um die Existenz. Ihnen fehlen Geld und konkrete Perspektiven.

Seit Mitte März dürfen die Wände im Kletterzentrum Extrem nicht mehr erklommen werden. Betreiber Steffen Frey (52) hat seine 20 Mitarbeiter nach Hause schicken müssen. Statt sich aufs 25-jährige Jubiläum im Juli zu freuen, geht es nun um „existenzielle Fragen“. Frey sagt, er habe ein „kleines Polster“, das ihm bis Ende des Monats helfe. Außerdem bekomme er 15.000 Euro Soforthilfe für drei Monate. Aber all das sei keine echte und dauerhafte Hilfe. Auch Kredite seien keine Lösung: „Denn dann verschulden wir uns ja weiter.“

Frey verdeutlicht seine Situation seit März: keine Einnahmen, aber weiter laufende Kosten. Und für ihn als Geschäftsführer das Problem, dass er nicht unter die Kurzarbeiterregelung fällt. Aber ohne Einkommen gehe es für ihn nicht: „Dann komme ich privat in ganz große Probleme.“ Gemeinsam mit den Betreibern des Felix-Bowlingcenters und des Soccer-und-Squash-Centers hat er sich nun einem offenen Brief von 60 weiteren Freizeitbetrieben in Rheinland-Pfalz an die Landesregierung und die politisch Verantwortlichen vor Ort angeschlossen. Darin werden die Sorgen und Nöte explizit erläutert. Alle zeigen wegen der Pandemie Verständnis für die harten Einschränkungen. Auch die vielen politischen Initiativen werden gelobt. Aber dies ändere eben nichts daran, dass viele Betriebe in der Existenz bedroht sind, wenn die Situation so noch länger andauert.

Vorkehrungen in der Halle

Frey hat sich auch gefreut, dass Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sofort auf den offenen Brief reagiert habe. Sie habe sich betroffen gezeigt, aber auch klargemacht, dass sich die Stadt an die Regeln des Landes halten müsse und daher keine eigene Hilfe anbieten könne. Diese Situation frustriert den Kletterhallen-Betreiber. Daher betont er: „Wir wollen und müssen wissen, wann und unter welchen Bedingungen wir öffnen können.“ Er habe sich schon etliche Vorkehrungen für die Kletterhalle überlegt. So stehen an der Saarburger Straße 600 Quadratmeter zur Verfügung. Wenn man maximal 30 Kletterer zuließe, hätte jeder 20 Quadratmeter Platz, rechnet Frey vor. Zumal Kletterer ohnehin auf Abstand zueinander achteten und die Routen einen Abstand von 1,60 Metern zueinander hätten. „Für mich ist in dieser Konstellation nicht nachvollziehbar, warum beim Einkaufen oder beim Friseur eine geringere Ansteckungsgefahr bestehen sollte als bei uns.“ Frey ergänzt noch: „Der jetzige Stillstand ist für uns fatal.“

Leuchtfeuerhof wartet auf Kredit

Genau dies bekräftigt auch Frank Orth (51) vom Reiterhof Leuchtfeuerhof in Ruchheim. Er ist schon seit Mitte März dabei, sich Hilfen zu organisieren. Geld hat er indes bis heute nicht bekommen. Er bekommt aufgrund der Betriebsgröße keine Soforthilfe, sondern muss einen Kredit über 30.000 Euro aufnehmen, der dann um 9000 Euro an Landeshilfe aufgestockt wird. Orth hat schon zig Gespräche geführt – auch mit Landeswirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) oder dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner sowie den örtlichen Landes- und Bundespolitikern. Doch all der Austausch und das Verständnis habe das Grundproblem nicht gelöst: Die Umsetzung hapert, da die Banken bei der Bearbeitung der Anträge Vorschriften zu beachten hätten. Unterm Strich stehe also: Er warte immer noch.

„Das zeigt, wie verfahren alles ist“, klagt Orth. Die Probleme wachsen dadurch, „denn unsere Einnahmen sind ja weg“. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sei, dass sein Betrieb nun weiter Einzel-Reitunterricht anbieten dürfe. Er freue sich über den Rückhalt seiner Kunden, die den Hof unterstützten und Unterricht buchten. Aber ein echter Ausgleich für die Verluste sei das nicht. „Wir brauchen Geld, aber vor allem Perspektiven“, sagt Orth.

„So geht es nicht“

Ihn stört, dass die Hilfen nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden und manche dabei leer ausgehen. Er würdigt, dass sich viele Politiker die Zeit für Diskussionen mit ihm nehmen, hat auch Verständnis für andere Positionen und Zurückhaltung. Aber dennoch müsste von der Politik nun geliefert werden. Der Leuchtfeuerhof-Betreiber hat dazu einen eigenen Vorschlag entwickelt: die Hilfe passgenau auf die jeweiligen Betriebe zuschneiden. Als Richtschnur könnte man die Umsatzsteuer verwenden, die jeder abführe. Orth verdeutlicht die Dringlichkeit: Durch die Schließung verliere er jeden Monat einen Umsatz von 70.000 Euro, vergangenes Jahr habe er 120.000 Euro an Umsatzsteuer gezahlt. Er sehe die staatliche Hilfe nicht als Zuschuss, sondern als Investition in die Arbeitsplätze auf seinem Hof – und somit auch in künftige Steuerzahlungen.

Frank Orth schnauft durch: „Sechs Wochen nach der Betriebsschließung sind unsere Kreditanträge jetzt erst weitergeleitet worden. Geld und Hilfe sind noch nicht da. Das ist ein Hammer. So geht es nicht.“