„Gute“ Nachricht

Die Polizei ist den Anwohnern in der Bismarck- und Prinzregentenstraße und allen Menschen in Ludwigshafen, die gegen die Parksünder und den wilden Auto- und Radverkehr in den Fußgängerzonen kämpfen, keine große Hilfe. Schwerpunktkontrollen sind in beiden Straßen nicht geplant, hieß es dazu in dieser Woche auf Anfrage. Denn dort gebe es ja keine nennenswerten Unfälle. Eine Statistik über Ordnungswidrigkeiten in den Fußgängerzonen führt die Polizei nicht. Eine Sprecherin ist jedoch überzeugt, dass es dort viel weniger Passanten gebe als in anderen Fußgängerzonen in der Region. Daher würden die Straßen zwar täglich bestreift, aber nicht schwerpunktmäßig kontrolliert. Das ist eine sehr gute Nachricht für die vielen Autofahrer, die sich in der Innenstadt längst nicht mehr an die Spielregeln halten.

Imponierende Hilfe

So beklemmend der Anlass war, so imponierend war der Anblick, der sich am Dienstag im Hackmuseum bot: Da standen Dutzende Helfer aus der Blaulichtfamilie zusammen, die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zuvor mit der Fluthilfemedaille des Landes ausgezeichnet hatte. Und die weit über hundert Feuerwehrleute, Notärzte, Disponenten und Rettungsdienstmitarbeiter, die im Sommer 2021 und den Monaten danach im überfluteten Ahrtal mit angepackt hatten, waren nicht mal komplett angetreten zur gebührenden Ehrung. Ein Gutteil war verhindert – oder schon wieder im Einsatz, um Menschenleben zu retten. Eindrücklich ist vor Augen geführt worden, wie hilfsbereit Ludwigshafen ist. Wie schnell sich Helferinnen und Helfer noch in der Flutnacht, als jede Minute zählte, auf den Weg gemacht haben. Und wie ausdauernd sie in den Wochen und Monaten danach weiter angepackt und aufgeräumt haben. Die vielen Geschichten, die sie erzählen, von Tränen, von Dankbarkeit und von Freundschaften in der Not, gehen zu Herzen. An diesem Abend konnten längst nicht alle erzählt werden. Weitere werden folgen, wenn demnächst die unzähligen zivilen Helfer ins Rampenlicht gerückt werden.

Kurze Verwirrung

Zwei Monate nach ihrem Start strömen die Menschen weiter zur Mannheimer Bundesgartenschau – besonders an Wochenenden und Feiertagen – wie am Donnerstag bei 1a-Wetter. Dass der Andrang für Warteschlangen besonders vor den Gondelstationen sorgt – geschenkt. Muss man einkalkulieren. Dass der Transfer auch mal eingestellt werden muss, wie an Fronleichnam gegen 14.30 Uhr wegen einer Gewitterwarnung, sollte wiederum der Veranstalter einkalkulieren. Der abrupte Stopp sorgte bei Hunderten Wartenden für Verwirrung. Lautsprecheransage: zunächst Fehlanzeige. Das kann man besser machen.