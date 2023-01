Fehlende Kitas und Not in den Einrichtungen: Daran verzweifeln nicht nur Eltern, sondern auch Erzieherinnen und Arbeitgeber. Wie tief der Frust sitzt, darüber hat Eva Briechle mit Anna Asimov und Yvonne Albrecht gesprochen, die Mitorganisatorinnen einer Kundgebung am Samstag auf dem Berliner Platz sind. Zum Artikel

Für die Mannheimer Bundesgartenschau von April bis Oktober werden auch in der Stadt an vielen Stellen Blumen gepflanzt. Die Quadratestadt soll aufblühen und will sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Zum Artikel

Mit Silber im Teamwettbewerb bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik hat Hannah Vester vom TB Oppau (Ludwigshafen) einen Erfolg gefeiert, mit dem sie selbst nicht gerechnet hatte. Ihr großer sportlicher Traum ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dafür nimmt die 16-Jährige auch einiges in Kauf. Zum Artikel

Beim Bistum Speyer nehmen die Kirchenmitglieder und das Geld ab. Die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale zieht sich hin. Wie Bischof Karl-Heinz Wiesemann und seine Leitungsgremien damit umgehen, lesen Sie hier.

Die Frankenthaler Maler und Lackiererin Ana-Maria Matijevac hat riesigen Spaß am Gestalten. Mit einer Mischung aus Coolness, Kompetenz und Ehrgeiz hat es die 20-Jährige bis ins Nationalteam ihrer Zunft geschafft. Mit ihrer Akribie hat sie sich die Chance erarbeitet, auch an den europäischen Titelkämpfen teilzunehmen, die im September im polnischen Danzig stattfinden. Wie ihr Weg dahin aussieht, lesen Sie hier.

Die Sozialstationen in Schifferstadt und Limburgerhof haben sich Anfang des Jahres zusammengeschlossen. Bärbel Fritsch und Robert May waren seit der Anfangszeit dabei und erzählen, was sich seitdem in der häuslichen Pflege verändert hat. Zum Artikel