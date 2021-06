Die Maudacher Kerwe fällt auch dieses Jahr der Pandemie zum Opfer – selbst wenn die Inzidenzzahlen weiter sinken sollten. Das hat Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch nach der Sitzung des Maudacher Ortsbeirats gesagt. Zum einen sieht sich die Marketinggesellschaft Lukom laut einer am Donnerstag im Ortsbeirat verlesenen Stellungnahme nicht in der Lage, das Pandemiegeschehen bis zum Oktober als Kerwemonat zu prognostizieren: „Nach aktueller Rahmenlage“ sei die Maudacher Kerwe „als Straßenfest in der bisherigen Form nicht genehmigungsfähig“, heißt es in der Lukom-Stellungnahme.

Organisation eigentlich ab Februar

Zwar bot die Lukom trotz ungewisser Zukunft an, „ihren üblichen Beitrag zur Kerwe auch kurzfristig beizusteuern, sollte sich die Genehmigungslage bis in den September deutlich verbessern“. Dennoch werde Jürgen Schreiweis als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Maudacher Vereine (Arge) laut Augustin-Funck die Kerwe absagen. Dafür sei die Stellungnahme der Lukom nicht der einzige Grund: „Um die Kerwe zu organisieren, fängt man im Februar an, jetzt haben wir Juni“, erinnert Augustin-Funck an die Härten der jüngsten Vergangenheit. „Keiner konnte proben“, erklärt die Ortsvorsteherin, dass weder der traditionelle Umzug noch die musikalische Unterhaltung für die Kerwe bereit sei.