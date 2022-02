Nach dem Vorfall mit Atemwegsreizungen an der Ernst-Reuter-Realschule plus in der Gartenstadt steht das Ergebnis der Analyse einer weiteren Luftprobe fest. „Es konnten keine schädlichen Gase mehr festgestellt werden“, heißt es von der Stadtverwaltung. Aus Sicht der von der Stadt beauftragten Gutachter können die Räume wieder genutzt werden. Damit kann in der Ernst-Reuter-Realschule plus nach dem Ende der Winterferien in der kommenden Woche wieder regulärer Unterricht stattfinden. Die Stadt kündigt aber an, die Situation weiter zu beobachten. Am 14. Februar gab es einen Feuerwehreinsatz an der Schule. Schüler und Lehrer klagten über einen stechenden Geruch sowie Augen- und Atemwegsreizungen. Mehrere Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die von der Feuerwehr sofort veranlassten Untersuchungen konnten nicht nachweisen, welcher Stoff die Ursache dafür war. Deswegen hatte die Stadtverwaltung eine Fachfirma beauftragt, eine weitere Luftprobe zu nehmen.