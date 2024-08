Genau 100 Staffeln gehen beim siebten Ludwigshafener Insellauf am Freitagabend an den Start. Und hinter manchem kuriosen Teamnamen verbirgt sich ein prominenter Ludwigshafener Starter.

Auch bei der siebten Auflage erfreut sich der Ludwigshafener Insellauf großer Beliebtheit. Die Veranstaltung ist seit einigen Wochen ausgebucht, die Warteliste ist lang. 100 Staffeln, darunter Vereins-, Firmen-, Behörden-, Schul- und Freundeteams, mit 400 Läufern stehen am Freitag, 30. August 2024, 17.30 Uhr, an der Startlinie des siebten Ludwigshafener Insellaufes, veranstaltet vom Ludwigshafener Lauf-Club (LLC).

Überaus zufrieden zeigt sich der Verein mit der Anmeldezahl. Problemlos hätte man rund 20 Staffeln mehr auf die Strecke schicken können. Doch dies wolle man nicht. Zum einen, um den familiären Charakter des Ludwigshafener Insellaufes zu erhalten und zum anderen sollen die Läufer ausreichend Platz auf der Strecke haben, erklären die Organisatoren. Der Ludwigshafener Insellauf ist traditionell der Auftakt zum dreitägigen Hafenfest (30. August bis 1. September) an der Kammerschleuse.

Start an der Pegeluhr

Der Start zum Ludwigshafener Insellauf ist wie gewohnt in unmittelbarer Nähe zur Pegeluhr. Direkt hinter dem Vereinsgelände des Ludwigshafener Kanuclubs biegen die Läufer ein in den Stadtpark, laufen dort zwei Runden à zwei Kilometer.

In Sachen Kreativität sind die Teilnehmer alle bereits Sieger. Alleine schon die Staffelnamen sorgen für Schmunzler, beispielsweise Stiftung Wadentest, Nicht schnell – aber schön, Die Schorle wartet powered by BASF, United Runners of Pfalz Knackisch und knusprisch, Sandbox Warriors – Die letzten Mallorquiner, Die Laufakrobaten der Maudacher Werkstatt. Erfreulich: Das Heinrich-Böll-Gymnasium (HBG) schickt vier Teams in der Kategorie „schnellste Schule“ ins Rennen. Und etliche Lehrer des HBG lassen sich ebenfalls nicht lumpen und werden am 30. August die Laufschuhe schnüren.

Der Spaß am Sport und Teamspirit stehen beim Ludwigshafener Insellauf im Mittelpunkt. So erhält auch in diesem Jahr wieder jeder Teilnehmer eine prall gefüllte Finishertasche, unter anderem mit einer „Pasta-Party fer dehäm“ und weitere Überraschungen der Sponsoren. Natürlich werden auch die schnellsten Staffelteams in den jeweiligen Kategorien U18, Herren, Damen, Mixed, teilnehmerstärkste Gruppe, Rettungs- und Einsatzkräfte, Firmen- und Schulteams prämiert und auf der großen Hafenfestbühne ab 19.30 Uhr ausgezeichnet.

Zahlreiche Partner

Unters Läufervolk hat sich auch allerlei Prominenz gemischt. So werden etwa Andreas Sarter, Vize-Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, ein bärenstarker Läufer (mehrfacher deutscher Senioren-Meister), Alexander Voigt, neuer Geschäftsführer der Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein, und TWL-Vorstand Dieter Feid im Team von VSZ One an der Startlinie stehen. Das Rennen um den Gesamtsieg ist offen wie nie. Gleich vier, fünf Staffeln zählen zum Favoritenkreis. „Schlussendlich aber ist jede Staffel bereits jetzt schon Sieger“, erklärt der Ludwigshafener Lauf-Club.

Mit der BKK Pfalz, der VSZ Rechtsanwälte Schabbeck und Partner sowie der VR Bank Rhein-Neckar hat der LLC als Veranstalter drei verlässliche Partner an seiner Seite. „Ohne ihre Unterstützung wäre die Durchführung einer solchen Veranstaltung nicht möglich“, betont der Club. Der Ludwigshafener Insellauf wird zudem unterstützt von: GAG Ludwigshafen, TWL, Everlyte, Globus Ludwigshafen-Oggersheim, Zahnärzte Pfarr & Henrich, Privatbrauerei Gebr. Mayer, Sebamed, Elektro Nist, Rügener Inselbrauerei, Pfiffikus und Weingut Mussler.