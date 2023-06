Auf absehbare Zeit wird Maudach nicht an das Ludwigshafener Fernwärmenetz angeschlossen. Das hat der Ortsbeirat auf entsprechende Nachfrage in dieser Woche erfahren. Demnach erstellen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) gerade eine Liste möglicher Ausbaugebiete. In Maudach sei allerdings kein relevantes Potenzial für Fernwärmenutzung zu erkennen, hieß es auf Anfrage. Stattdessen arbeite man für diesen Stadtteil an anderen Lösungen. Diese könnten eventuell in der sogenannten Nahwärme im Kleinstverbund liegen. Sobald entsprechende Pläne vorhanden seien, wolle man auf die Verwaltung zugehen, versprechen die TWL.