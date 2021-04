Von Sonntag auf Montag haben sich in Ludwigshafen 43 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises lag die Gesamtzahl der Infizierten in der Stadt damit bei 1240. Die Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner) betrug dem Landesuntersuchungsamt zufolge am Montag 254,3 und ist damit gegenüber dem Vortag (247,3) weiter gestiegen. Im Rhein-Pfalz-Kreis haben sich 22 Menschen neu infiziert, es gab insgesamt 653 akute Fälle und die Inzidenz betrug 125,5 (110,6). 14 neue Fälle gab es in Frankenthal bei einer Inzidenz von 149,7 (106,6) und sechs neue Fälle in Speyer, wo die Inzidenz bei 182 (189,9) nur etwas niedriger war als am Sonntag. Von einer Entspannung der Lage in der Region kann also nicht die Rede sein. Denn bereits ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Von dieser Marke sind alle genannten Städte weit entfernt.