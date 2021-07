Die Arbeitsgemeinschaft Edigheimer Vereine (Arge) hat zwei wichtige Entscheidungen getroffen: Die Quetschekerwe wird wegen Corona erneut abgesagt. Frank Dudek ist neuer Arge-Vorsitzender.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr wegen der Pandemie in Edigheim keine Kerwe stattgefunden hat, sprachen sich die Mitglieder der Arge einstimmig dafür aus, auch diesjährige Kerwe abzusagen. Es sei unklar, wie sich die Pandemie nach der Ferienzeit entwickele. Dies lasse keine vernünftige Planung der Kerwe zu. Die Edigheimer Vereine hoffen nun auf kommendes Jahr. „Da wollen wir die Kerwe im Jubiläumsjahr 1250 Jahre Edigheim wieder wie gewohnt feiern“, heißt es in einer Mitteilung.

Neuer Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige Arge-Vorsitzende Thorsten Binzer kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr. Frank Dudek wurde als einziger Nachfolgekandidat einstimmig gewählt. Dudek hatte zuvor bereits als Beisitzer in der Vorstandschaft mitgearbeitet. Der restliche Vorstand wurde einstimmig in den Ämtern bestätigt. Vize-Arge-Chef bleibt Stefan Kraft. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) dankte Thorsten Binzer für seine Arbeit in der Arge.