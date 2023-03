Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist das Herzstück des Studiums am Ostasieninstitut: Ein Jahr in China, Japan oder Südkorea verbringen. Doch Corona hat den jungen Menschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Über geplatzte Pläne und Länder, in denen das Maske-Tragen auch schon vor der Pandemie zum Alltag gehörte.

200 junge Menschen studieren aktuell am Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule Ludwigshafen. Sie kombinieren dort Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt China, Japan oder Korea. Zum Studium