Eine mysteriöse Diebstahlsserie im Süden der Stadt beschäftigt die Polizei seit Donnerstag. Wie sie weiter mitteilte, hatten zunächst Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Messer aus einem geparkten Golf in der Almelstraße (Rheingönheim) gestohlen. In diesem Zeitraum war dort auch ein geparkter Ford Mondeo aufgebrochen und die Zulassungsbescheinigung gestohlen worden. Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag durchwühlten Unbekannte einen Mercedes in der Neuhöfer Straße. Aus diesem erbeuteten die Täter nichts. im benachbarten Mundenheim fielen ihnen zwei hochwertige Taschen mit Bargeld und Dokumenten in die Hände. Sie lagen in einem geparkten Toyota in der Entenstraße. Der Schaden in diesem Fall wird auf rund 2400 Euro geschätzt. Was den Beamten vor Ort auffiel: An keinem der vier Autos konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie der oder die Täter ins Innere gelangten oder ob sie allesamt nicht abgeschlossen waren, ist Bestandteil der Ermittlungen.