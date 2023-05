Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie es in der Malerei eine „konkrete Kunst“ gibt, so gibt es auch eine „konkrete Fotografie“. Konkret bedeutet nicht, dass das Bild besonders anschaulich wäre. Im Gegenteil. Die „konkrete Fotografie“ löst sich, wie ihr Pendant in der Malerei, von der Abbildfunktion. Innerhalb dieser Richtung nimmt der Mannheimer Claus Stolz eine einzigartige Position ein. Davon zeugt jetzt eine Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum.

In der Malerei bedeutet „konkrete Kunst“ das Spiel mit geometrischen Formen, ein Spiel, von dem der Zufall als Mitspieler nicht ausgeschlossen bleibt. Ähnlich selbstbezogen