In Ludwigshafen wird es keine Ampelfiguren geben, die an die Hemshof-Friedel erinnern. Ein entsprechender Antrag von Bernhard Wadle-Rohe (Linke) fand im Ortsbeirat Nord keine Mehrheit. Auch die Stadtverwaltung lehnte den Vorschlag mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung aus rechtlichen Gründen ab.

Wadle-Rohe verwies auf Mainzelmännchen-Ampeln in Mainz und die in Dürkheim geplanten Wurstmarktwinzer auf den Lichtsignalanlagen. Die Hemshof-Friedel mit ihrer Gitarre sei das bekannteste Ludwigshafener Original und könnte so gewürdigt werden.

Die Mehrheit des Ortsbeirats hatte jedoch Bedenken. „Die Kosten wären hoch und das ist zu teuer für einen Gag“, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD). Sein Kollege Wolfgang Leibig (CDU) meinte außerdem: „Ich habe meine Probleme mit der Hemshof-Friedel.“ Eine stilisierte Figur gibt es bereits an einem Brunnen am Ludwigsplatz in der Stadtmitte.