Seit der zweiten Corona-Welle im Oktober sind in Ludwigshafen mehr als 3000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Verfügungen eingeleitet worden. Darüber informierte Ordnungsamtsleiter Martin Graf am Donnerstag. 2500 Mal sei die Maskenpflicht in der Innenstadt missachtet worden, 300 Mal sei gegen die Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) und mehr als 130 Mal gegen Quarantäne-Bestimmungen verstoßen worden, beschrieb Graf die häufigsten Vergehen.

So habe der Kommunale Vollzugsdienst beispielsweise nach einer Beschwerde eine Gruppe von fünf bis sechs Männern aufgelöst, die vor einem Lokal Bier getrunken hatte. In einer kleinen Kirche hätten zwar alle Besucher eine Maske getragen, die Listen zur Kontaktnachverfolgung seien dort aber nicht korrekt geführt worden, schilderte Graf.

Keine Bewegungseinschränkung in Ludwigshafen

Trotz eines Sieben-Tage-Inzidenzwerts von aktuell weit über 200 (239,2) werde es in Ludwigshafen vorerst keine 15-Kilometer-Bewegungseinschränkung geben, betonte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD). „Wir haben zwar eine hohe Fluktuation von Pendlern, aber nicht im privaten Bereich. Wird sind kein touristisches Ziel.“