Auf dem Theaterplatz in der Innenstadt wird es keinen zweiten Bürgergarten wie jenen am Wilhelm-Hack-Museum geben. Die Fraktion Grünes Forum Südliche Innenstadt hatte bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend nach „Voraussetzungen“ dafür gefragt und von der Stadtverwaltung eine klare Absage erhalten. Erstens, weil solche Projekte in der Regel von Bürgern initiiert würden. Zweitens, sei der Theaterplatz vor dem Pfalzbau nicht dafür geeignet, weil er der zentrale Veranstaltungsplatz für Großkundgebungen in der Innenstadt sei. Den Hackgarten auf dem Klüberplatz gibt es seit über zehn Jahren. Er erfreut sich großer Beliebtheit.