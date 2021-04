Die Stadt wird vorerst nicht mehr Geld für eine qualifizierte Hausaufgabenhilfe für Grundschüler ausgeben. Ein entsprechender Antrag der Linke-Fraktion ist am Montag vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt worden. Linke-Fraktionschef Liborio Ciccarello hatte ein Caritas-Studie angeführt, wonach Ludwigshafen mit 15 Prozent die höchste Schulabbrecherquote im Land habe. Er forderte, dass sich die Stadt finanziell stärker für die Hausaufgabenhilfe engagiert. Von den 7000 Grundschülern würden lediglich 1000 Kinder die Hilfe in Anspruch nehmen, dabei sei der Bedarf höher.

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) stellte klar, dass Ciccarello mit „irreführenden“ Zahlen einer älteren Caritas-Studie argumentiere. Man müsse unterscheiden zwischen Schulabbrechern und Schulabgängern ohne qualifizierten Abschluss. Die reine Schulabbrecherquote liege unter zehn Prozent. Die Stadt habe auf die Problematik reagiert und biete mittlerweile an 16 von 23 Grundschulen eine Hausaufgabenhilfe an in Zusammenarbeit mit acht Fördervereinen. Im vergangenen Jahr seien dafür fünf Millionen Euro bereitgestellt worden. „Das ist schon einiges“, meinte Steeg. Dies sah auch die Mehrheit der Stadtratsfraktionen so.

Elternhaus spielt Rolle

Anke Simon (SPD) sagte, erst in zwei bis drei Jahren sei wirklich zu beurteilen, ob das größere Engagement etwas bringe oder nachgesteuert werden müsse. Monika Kleinschnitger (Grüne im Rat) kritisierte, dass sich die Linke mit der Hausaufgabenhilfe nur eine Maßnahme herausgegriffen habe. „Damit lässt sich das Bildungsproblem in Ludwigshafen nicht lösen“, sagte die Stadträtin, die das Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt leitet. Das Problem müsse auf vielen verschiedenen Ebenen angegangen werden, so spiele auch das Elternhaus eine wichtige Rolle.