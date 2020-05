Das „Urlaub ohne Kofferpacken“, die Naherholung für Senioren, wird in diesem Sommer nicht stattfinden. Da die Teilnehmer und auch viele der ehrenamtlichen Helfer allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe für eine Erkrankung mit Covid 19 gehören, hat sich die Stadtspitze dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Die Teilnehmer, von denen bereits eine Anmeldung vorlag, wurden bereits informiert.

„Gesundheit geht vor“

„Ich bedauere es sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals seit fast 60 Jahren die Naherholung im Schullandheim Ramsen ausfallen lassen müssen. Wir haben uns im Stadtvorstand die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber die Gesundheit aller Teilnehmer und Helfer geht vor, wir wollen sie auf keinen Fall gefährden“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Der „Urlaub ohne Kofferpacken“ findet normalerweise jeden Sommer in den Sommerferien statt. „Selbst wenn wir vor Ort im Schullandheim Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, so müssten die Teilnehmer dennoch an zehn Tagen jeweils etwa 90 Minuten im Bus verbringen, wo die Ansteckungsgefahr dann höher wäre. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen“, so Steeg.

Kleinere Veranstaltungen als Alternative

Als Ausgleich werde ihr Dezernat mit der Abteilung Seniorenförderung in den Stadtteilen nach und nach kleinere Veranstaltungen und Treffmöglichkeiten für ältere Menschen organisieren, bei denen strengstens auf Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln geachtet wird. Steeg: „Momentan sind die Seniorentreffs und -zentren noch geschlossen, aber wir möchten diese sukzessive wieder öffnen und einzelne kleine Angebote machen.“