Ein Mann hat am Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld zwei Zugbegleiterinnen der Deutschen Bahn angegriffen und geschlagen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 25-Jährige am Mittwochmorgen ohne gültiges Ticket im Flixtrain von Stuttgart nach Hamburg. Als das Zugpersonal ihn deshalb aus dem Zug weisen sollte, folgte er der Aufforderung nicht und schlug die 54-jährige und 41-jährige Zugbegleiterinnen mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Beide erlitten leichte Verletzungen, die keine Behandlung erforderten. Der Lokführer griff ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Den Tatverdächtigen erwarteten Anzeigen wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung. Gewalt gegen Zugbegleiter wird seit dem Tod des Ludwigshafeners Serkan Çalar, der bei einer Ticketkontrolle von einem Mann ohne Fahrschein erschlagen worden ist, bundesweit diskutiert.