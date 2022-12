Die Postbank am Rathausplatz ist am Mittwochmorgen wegen einer Stromabschaltung geschlossen gewesen. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, hatte die Filiale keine Verbindung mehr ins Internet. „Ohne Datenverbindung ist die Filiale nicht arbeitsfähig, weil das Kassen- und das Buchungssystem eine Internetverbindung benötigen“, erläuterte der Sprecher. Der Technikdienstleister und der Internetprovider seien sofort benachrichtigt worden und hätten die Störung beseitigt. Die Filiale war am Nachmittag wieder geöffnet. Zu der Stromabschaltung sei es vermutlich durch Wartungsarbeiten der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) gekommen, so die Postbank. Von dem Ausfall seien auch die Selbstbedienungsgeräte für Kunden betroffen gewesen, die ab 13 Uhr wieder funktioniert hätten.