Die Fraktion im Stadtrat Grünes Forum und Piraten setzt sich dafür ein, dass finanzielle Förderzusagen für die freie Kulturszene in Ludwigshafen ausgezahlt werden und hat sich dazu an den Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) gewandt.

Es sei das Kulturbüro der Stadt, über das die Kulturszene Ludwigshafens finanziert werde, argumentieren Grünes Forum und Piraten. Und wenngleich der von der Stadtverwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nicht genehmigt worden ist, aktuell damit also nur unaufschiebbare Ausgaben getätigt werden dürfen, sei es eine Tatsache, dass die freie Ludwigshafener Kulturszene in den vergangenen Jahren nicht alle Mittel abgerufen habe, die ihr eigentlich zustehen.

Laut ihres Fraktionsvorsitzenden Raik Dreher möchte das Grüne Forum und Piraten daher im nächsten Kulturausschuss nachfragen, warum die bewilligten Gelder nicht abgerufen werden. Zudem werde man sich in den anstehenden Haushaltsberatungen vehement dafür einsetzen, „dass an der Kultur, deren Etat sowieso nur wenige Prozent der freiwilligen Ausgaben ausmacht, nicht gespart wird“. Festhalten wollen Grünes Forum und Piraten auch am Blies-Festival. Zwar benötige dieses „ein neues Qualitätskonzept“, grundsätzlich habe es aber das Potenzial, „zu einem kulturellen Highlight mit Strahlkraft weit über die Rhein-Neckar-Metropolregion hinaus zu werden“.