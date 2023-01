Obwohl im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt normalerweise täglich fünf bis sechs Kinder das Licht der Welt erblicken, hat es in diesem Jahr dort kein Neujahrsbaby gegeben. „Die letzte Geburt im Jahr 2022 gab es am 31. Dezember um 23.19 Uhr“, wie Sprecherin Katja Hein berichtet. Mutter und Kind seien gerade versorgt gewesen, als das Feuerwerk „zum Feiern“ losging. Insgesamt habe es an Silvester fünf Geburten gegeben, das erste Kind im neuen Jahr sei dann am 2. Januar um 0.24 Uhr auf die Welt gekommen. „Ein Mädchen, Mutter und Kind sind gesund“, sagt Hein, die sich persönlich an keinen Neujahrstag „ohne Baby“ im St. Marien erinnern kann. Das Team im Kreißsaal habe mit der Betreuung von Schwangeren aber dennoch viel zu tun gehabt.

Das erste Ludwigshafener Baby 2023 ist am Neujahrstag – wie berichtet – um 10.27 Uhr im städtischen Klinikum zur Welt gekommen. Es ist ein Mädchen und heißt Amine.