Ein Viertel des Ludwigshafener Stadtgebiets machen landwirtschaftliche Flächen aus. Bewirtschaftet werden die Äcker von 36 Betrieben. Die Stadt will nun prüfen, wie sich Landwirte besser in kommunalpolitische Gremien einbringen können.

Die Initiative dazu kam von der CDU, die mit dem Ruchheimer Ortsvorsteher Dennis Schmidt und Fraktionschef Peter Uebel am Montag im Stadtrat einen entsprechenden Vorstoß unternahm. Eigentlich wollten die Christdemokraten einen neuen Landwirtschaftsbeirat ins Leben rufen. Bei anderen Fraktionen und auch der Stadtspitze gab es dagegen Vorbehalte, ein neues Gremium zu schaffen.

Oppaus Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) verwies auf ein jährliches Treffen der Landwirte mit der Oberbürgermeisterin und den Ortsvorstehern, bei dem die Anliegen der Landwirtschaft diskutiert würden. Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) berichtete, dass es in ganz Rheinland-Pfalz nur zwei Landwirtschaftsbeiräte gebe: im Kreis Kaiserslautern und in Ingelheim. Nach längere Debatte versprach Thewalt schließlich zu prüfen, ob sich Vertreter der Landwirtschaft beispielsweise bei Sitzungen des Umweltausschusses stärker einbringen können. Thematisch würde dies bei Beratungen über Nitratbelastung des Grundwassers oder Artenschutz passen. Dieser Vorschlag stieß schließlich auf Zustimmung des Stadtrats. Die Verwaltung will in einer der kommenden Sitzungen einen entsprechenden Vorschlag machen.