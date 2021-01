Vom 27. Januar bis 16. Februar wird es im Impfzentrum in der Walzmühle nur Zweitimpfungen geben. Das kündigte Impfkoordinatorin Ramona List am Mittwochnachmittag an. Für Erst-Impfungen sei nicht genügend Impfstoff verfügbar, weshalb Termine verschoben werden müssten. Weil der Hersteller Biontech/Pfizer in seinem belgischen Werk die Produktion verändert, kommt es kurzfristig zu Lieferengpässen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz müssen daher insgesamt 30.000 Menschen mit der Verschiebung ihres vereinbarten Impftermins rechnen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz bereits am Dienstag mitteilte. „Das hat auch Konsequenzen für uns“, sagte List. Termine für Erstimpfungen könnten erst wieder für den Zeitraum ab 17. Februar vergeben werden.

Bisher 1530 Personen geimpft

Seit der Eröffnung des Impfzentrums am 7. Januar haben dort nach Lists Angaben bisher 1530 Personen aus der priorisierten Gruppe der Über-80-Jährigen eine Injektion erhalten. Bis zum 27. Januar sollen werktäglich 175 Menschen geimpft werden. Der Aufbau einer zweiten Impfstraße laufe.

