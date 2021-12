In der Rhein-Galerie ist es am Samstag um 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, nachdem eine 27-Jährige am Eingang eines Geschäfts keinen Impfnachweis vorzeigen konnte. Ihr wurde deshalb der Zutritt verwehrt. Daraufhin beschimpfte die junge Frau die beiden verantwortlichen Mitarbeiterinnen und bespuckte sie. Auch eine 46-jährige Passantin, die schlichten wollte, wurde von der 27-Jährigen bespuckt, geschlagen und getreten. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Die alarmierte Polizei beendete die Auseinandersetzung und erteilte der Frau einen Platzverweis.