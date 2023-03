Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Herren der VTV Mundenheim behalten ihre weiße Weste in der Handball-Oberliga. Gegen die mit reichlich höherklassiger Erfahrung ausgestattete SG Saulheim siegte Mundenheim mit 33:29 (20:17) und behauptete damit die Tabellenführung.

Auch in der Handball-Oberliga gibt es die gute Tradition der Videoanalyse, in der die Trainer den Spielern ihre Fehler vor Augen führen – manchmal so sehr, dass sich, wie im Fall der Hockeynationalmannschaft,