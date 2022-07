Neulich in LU, ehemaliges Schwimmbad, Pettenkoferstraße: „Lebst du gerne auf dieser Erde?“ Diese seltsame Frage wurde uns, den Teilnehmern bei einem kirchlichen Workshop, gestellt. Jeder sollte spontan dazu Stellung nehmen. Wir wurden unsicher. Wie steht es um uns selbst, um die Kinder und die Enkel?

Die Frage beißt, menschlich und auch religiös. Fast kein heutiger Christ würde sagen, dass man aus der Welt fliehen muss, um möglichst schnell und sicher in den Himmel zu kommen. Bloß weg hier? Nein! Aber wenn man sich so umhört, der Friede, die Natur … Es wird eng auf unserer Erde und vielerorts, nennen wir es ungemütlich.

Da hilft nur beten

Was keine Lösung wäre: Wenn alle Bedenken enden in dem Satz: Da hilft nur beten. Besser ist, was der Orden der Benediktiner übt: Beten und arbeiten! Beten verändert die Arbeit. Und die Bitte im Vaterunser, dass der Wille Gottes sowohl im Himmel, als auch auf der Erde geschehen soll, lässt ja hoffen.

Christen sind für beides da. Den Himmel kann man sich nicht verdienen. Aber die Erde verdient es, so achtsam beackert zu werden, dass Pflanzen, Tiere und Menschen gerne hier leben. Nicht nur der ökologische Fußabdruck des Menschen muss stark schrumpfen, sondern auch der positive ökologische Handabdruck größer werden: Das Gute, was wir dieser Erde tun. Die Schöpfung zu lieben, ist ein Zugang zum Himmel.

Wer Himmel und Erde ein bisschen genießen kann, wird auch aktiv werden und seinen positiven Handabdruck hinterlassen. Oder auch mal verzichten. Er/sie braucht keine T-Shirt-Temperaturen im Wohnzimmer, wenn gerade Januar ist. Keinen erstickenden Kunststoffmüll. Keine endlosen Laufzeitverlängerungen für schädliche Energieformen. Keine unumkehrbare Rodung im Regenwald für noch mehr Rindfleisch. Kein geschmackloses Weiter so.

Der Workshop, auf dem uns diese Frage gestellt wurde, hatte den Titel „Wie der Glaube Geschmack gewinnt“. Auf den Geschmack des Himmels kommen wir wohl nur auf dieser Erde. Wenn wir es uns gegenseitig schön machen hier. Über alle Weltanschauungen hinweg. Auch in Zukunft.

Der Autor

Clemens Fiebig (58), ist Pastoralreferent in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.