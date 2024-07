Die Polizei hat am Sonntag gegen 12 Uhr in der Maudacher Straße (Gartenstadt) einen Rollerfahrer gestoppt. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 30-Jährige für das Kraftfahrzeug keinen Führerschein. Laut Bericht gab der Mann zudem an, dass er zwei Stunden zuvor Cannabis konsumiert hatte. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.