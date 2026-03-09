Sprit ist wegen des Kriegs im Nahen Osten teurer geworden. Das frustriert Autofahrer in Ludwigshafen. Einige bleiben indes gelassen. Wir haben uns an Tankstellen umgehört.

Nach mehr als einer Woche Bombenhagel im Nahen Osten sind die Auswirkungen auch in der Pfalz deutlich zu spüren. Infolge des Iran-Kriegs steigen die Spritpreise an den hiesigen Tankstellen gerade von Tag zu Tag. Auch in Ludwigshafen. Viele Autofahrer stehen daher mit langen Gesichtern an den Zapfsäulen und rollen mit den Augen beim Blick auf die Preisanzeige. Für deutlich mehr Geld als noch vor einigen Tagen haben sie jetzt deutlich weniger Kraftstoff im Tank. Das sorgt bei einigen für Frust, wie eine RHEINPFALZ-Umfrage an drei Tankstellen in der Gartenstadt, in Mundenheim und in der Innenstadt gezeigt hat. Andere Autofahrer sehen den Preisanstieg jedoch eher gelassen. Aus gutem Grund.

Die Preise für Sprit steigen seit knapp zwei Wochen kontinuierlich an. Foto: Christiane Vopat

An einer Zapfsäule in der Gartenstadt meint der Fahrer eines Audis mit Münchner Kennzeichen: „Die Preise sind schon ziemlich hoch. Aber bei mir geht das Tanken auf die Firma.“ Daher habe er zumindest im Moment noch keinen Anlass, sich zu ärgern, meint er und lächelt. Ganz so cool sieht es ein anderer Autofahrer in der Gartenstadt nicht. Der Mann mit Bart und Basecap, der für einen Hausmeisterdienst arbeitet, sagt abgeklärt: „Was sollen wir uns aufregen? Das war ja zu erwarten, und es geht auch wieder vorbei.“ Auch sein Kastenwagen ist ein Dienstfahrzeug. Ein wenig resignierter wirkt ein mittelalter Mann mit Brille, der mit seinem eigenen Pkw unterwegs ist: „Ich nehme das so hin. Was soll man auch sonst machen?“ Er halte ohnehin nicht viel von der Regierung in Berlin, ergänzt er noch schmallippig. Von Protest hält er nichts: „Das bringt doch gar nichts.“

Preisanzeige im Blick

Der Fahrer eines dunkelblauen VW hat beim Tanken an einer Zapfsäule in Mundenheim die Preisanzeige genau im Blick. Bei 50 Euro stoppt er die Befüllung seines Wagens. Das mache er immer so, erklärt er grimmig. Aber jetzt bekomme er für das Geld weniger Benzin als vor einer guten Woche. „Alles wird immer teurer“, beklagt er. Nicht nur die Kosten fürs Auto steigen nach seiner Wahrnehmung. Auch bei Lebensmitteln müsse er immer tiefer in die Tasche greifen. „Aber Tanken muss man. Egal, was es kostet.“

Der Besuch an einer Zapfsäule ist kein Spaß. Foto: Harald Tittel/dpa

Zu den hohen Spritpreisen bemerkt eine junge Frau an einem weißen VW T-Roc: „Das kommt bei mir gar nicht gut an.“ Obwohl sie mit einer Tankfüllung im Monat über die Runden kommt. „Das macht keinen Spaß“, findet sie. Um zu sparen, sei sie umgestiegen auf E10. Bei ihrem Auto sei das möglich. Das sei etwas günstiger, aber dafür sei auch die Laufleistung ihres Fahrzeugs schlechter.

Europaweiter Preisanstieg

An einer Tankstelle in der Innenstadt treffen wir noch einen von den Preisen unbeeindruckten Autofahrer. Sein Suzuki sei ein Geschäftswagen, daher bezahle der Arbeitgeber auch die Kosten fürs Tanken, berichtet er vergnügt. Zwei jüngere Männer ein paar Schritte daneben sind dagegen regelrecht empört über die hohen Spritpreise. Sein Kumpel sei auch schon in Kurzarbeit, weil die Auftragslage so schlecht sei, schimpft der Beifahrer. Überall in Europa sei das Tanken mittlerweile sehr, sehr teuer. „Das ist ein großes Problem!“

Wie lange der Nahostkrieg noch dauert, ist momentan offen. Entspannung bei den Benzinpreisen ist erst einmal nicht in Sicht. Nicht nur die Autofahrer sind unzufrieden mit der Lage: Auch Tankstellenbetreiber üben Kritik an den Mineralölkonzernen wegen der stark gestiegenen Spritpreise. Ein Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands monierte, dass Rohöl zu einem viel günstigeren Preis eingekauft und raffiniert worden sei und seitdem teilweise in den Tanks unter den Tankstellen lagere. Nun werde es deutlich teurer verkauft – ein Preis, mit dem die Konzerne ursprünglich nicht kalkuliert hätten. Das sei „Abzocke“. Auf die Preise an der Zapfsäule selbst hätten die Pächter keinen Einfluss. Diese würden von den Konzernen gemacht. Den Frust der Autofahrer bekämen dann die Tankstellenpächter und ihre Angestellten ab. Die Mineralölwirtschaft rechtfertige die gestiegenen Preise als Vorsichtsmaßnahme vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs.