Zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen wir wegen der Corona-Pandemie mit großen Einschränkungen leben. Chefarzt Jochen Gehrmann beobachtet einen größeren Zulauf in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am St. Annastiftskrankenhaus. Umso wichtiger sei es deshalb, dass in Familien ein paar Regeln beachtet werden.

Was ist jetzt denn anders als im Frühjahr?

„Die Situation ist psychologisch eine ganz andere“, sagt Jochen Gehrmann. Im Frühjahr hätten die meisten die