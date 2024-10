Ein Kioskbetreiber am Mannheimer Paradeplatz ist am Sonntagnachmittag von einem 21-Jährigen verprügelt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Jugendliche gegen 14.30 Uhr an dem Kiosk ein Bier kaufen. Aufgrund des Alters des Mädchens verweigerte der Verkäufer die Abgabe von Alkohol. Kurze Zeit später erschien der 21-jährige Freund der Jugendlichen und redete wütend auf den 27-jährigen Kioskbetreiber ein. Der junge Mann warf die Auslage zu Boden und versuchte sein Gegenüber zu packen. Schließlich schlug er mehrfach mit der Faust auf den 27-Jährigen ein. Passanten trennten die beiden Männer und verständigten die Polizei. Eine Streife konnte den 21-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten.