In Ludwigshafen wird es vorerst kein Autokino geben. Der Veranstalter Jürgen Maring hat seine Pläne aufgegeben, ein entsprechendes Angebot auf dem Messplatz zu machen. Das hat Maring am Mittwoch mitgeteilt. Er begründete seine Entscheidung mit dem komplexen Genehmigungsverfahren der Stadt und langen Bearbeitungszeiten. So hätte er einen Bauantrag für das Autokino stellen und Gutachten erstellen lassen müssen – und dabei keine Garantie für eine Zusage gehabt. „Das ergibt für mich wirtschaftlich keinen Sinn“, sagte Maring, der Autokinos in Frankenthal und Neustadt betreibt. Dezernent Andreas Schwarz (SPD) hat Marings Kritik an den Auflagen zurückgewiesen. Es habe sich um Standardforderungen gehandelt, Angaben über mögliche Verkehrsbelastungen, Betriebszeiten, Zu- und Abfahrten, Lagepläne, den Lärmpegel oder die Standsicherheit der Leinwand. Hätte Maring seine Hausaufgaben gemacht und die Auflagen erfüllt, dann wäre nichts gegen ein Autokino auf dem Messplatz einzuwenden gewesen, so Schwarz.