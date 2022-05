Der Trend setzt sich fort, der Protest gegen die staatliche Corona-Politik ebbt weiter ab: So waren laut dem für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidium Rheinpfalz am 16. Mai in Ludwigshafen lediglich 14 „Montagsspaziergänger“ unterwegs, bis zu 85 waren es noch vor wenigen Monaten. 25 waren es am Montagabend in Frankenthal, 35 in Speyer. Im Rhein-Pfalz-Kreis, wo in der Vergangenheit auch schon bis zu 160 Demonstranten an einem Abend unterwegs waren, gab es laut Polizei keine Veranstaltung. 75 Personen nahmen in Neustadt an einer angemeldeten Versammlung von Kritikern der Corona-Maßnahmen teil. Alle Versammlungen verliefen laut Polizei störungsfrei. Insgesamt zählte das Präsidium in seinem Zuständigkeitsbereich am 16. Mai 250 „Montagsspaziergänger“, bis zu 1600 waren es noch in der Hochphase. Rund 25.000 Menschen protestierten seit Beginn der Proteste in Vorder- und Südpfalz gegen die Corona-Politik.